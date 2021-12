哈里梅根一家四口聖誕卡　6個月大愛女Lilibet首度公開亮相

英國哈里王子和妻子梅根一家四口的聖誕卡合照曝光,哈里和梅根6個月大的愛女莉莉貝特(Lilibet)首次在公開的照片中亮相,莉莉貝特與2歲的哥哥阿奇(Archie)均掛上笑臉,十分可愛。聖誕卡由哈里和梅根成立的慈善組織Archewell透過電子郵件寄發。

從照片所見,哈里和梅根穿著輕便的牛仔褲便服,梅根舉起愛女莉莉貝特,面露幸福笑容。在旁的哈里王子則抱着兒子阿奇坐在腿上,一家四口樂也融融。照片是攝影師Alexi Lubomirski今年夏天在哈里和梅根位於加州聖巴巴拉的住所拍攝。

哈里和梅根於2018年5月19日結婚,育有兩名子女。長子阿奇於2019年5月6日出生,女兒則於今年6月4日出世。

We're grateful to Archewell Foundation and Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex for their support of our efforts to welcome Afghan families to the US. This generous donation will help the transition of families into new communities. https://t.co/vBKyU92YoF pic.twitter.com/H0DqCvJuZd

— Team Rubicon (@TeamRubicon) December 23, 2021