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哈里梅根一家四口聖誕卡　6個月大愛女Lilibet首度公開亮相

文章日期：2021年12月24日

英國哈里王子和妻子梅根一家四口的聖誕卡合照曝光，哈里和梅根6個月大的愛女莉莉貝特Lilibet）首次在公開的照片中亮相，莉莉貝特與2歲的哥哥阿奇（Archie）均掛上笑臉，十分可愛。聖誕卡由哈里和梅根成立的慈善組織Archewell透過電子郵件寄發。

從照片所見，哈里和梅根穿著輕便的牛仔褲便服，梅根舉起愛女莉莉貝特，面露幸福笑容。在旁的哈里王子則抱着兒子阿奇坐在腿上，一家四口樂也融融。照片是攝影師Alexi Lubomirski今年夏天在哈里和梅根位於加州聖巴巴拉的住所拍攝。

哈里和梅根於2018年5月19日結婚，育有兩名子女。長子阿奇於2019年5月6日出生，女兒則於今年6月4日出世。

（綜合報道）

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