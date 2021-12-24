SOFINA iP x Hello Kitty泡沫笑顏Pop Up@LANGHAM BEAUTY　完成任務贏限量版年曆卡及手挽袋｜消費情報

為慶祝SOFINA iP土台美容液於日本銷量5年冠，宣布Hello Kitty正式就任SOFINA iP形象大使，並聯乘推出2款限定設計的SOFINA iP x Hello Kitty土台美容液——泡沫蘋果、泡沫絲帶﹝各$260/55g﹞。

SOFINA iP x Hello Kitty土台美容液剛登陸旺角朗豪坊LANGHAM BEAUTY作率先發售，並由即日至2022年1月12日設置期間限定泡沫笑顏Pop Up，場內除佈滿Hello Kitty可愛萌樣外，還融入大量是次限定設計元素——泡沫蘋果及泡沫絲帶，營造快樂的繽FUN空間，當中巨型Hello Kitty光環更是拍照打卡焦點。到訪者可透過SOFINA Skin iD自我皮膚檢測服務、微米碳酸泡沫體驗及一連串打卡活動。於SOFINA iP X Hello Kitty期間限定泡沫笑顏Pop Up活動內，完成指定任務更有機會獲取2022年限量版年曆卡及超限量手挽袋。

SOFINA iP x Hello Kitty期間限定泡沫笑顏Pop Up@LANGHAM BEAUTY

日期：即日至2022年1月12日

活動：於Hello Kitty光環拍照打卡、微米碳酸泡沫體驗、Skin iD皮膚檢測

地點：旺角朗豪坊LANGHAM BEAUTY L2

SOFINA iP x HelloKitty專頁：https://bit.ly/3mg6XOr

SOFINA Facebook專頁：https://www.facebook.com/sofina.hk

註：資料以主辦方公布為準