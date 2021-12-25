利東街x迪士尼燈飾+飄雪匯演 12月27日愛莎、貝兒8位迪士尼公主現身舞會｜聖誕好去處2021
文章日期：2021年12月25日
今個聖誕及新年期間，灣仔利東街除了舉辦以迪士尼為主題的炫彩燈飾派對外，指定日子更會上演飄雪匯演，還特別夥拍華特迪士尼公司官方授權的香港時裝品牌Sennet Frères，於12月27日傍晚為大家現場展現「迪士尼公主系列」主題晚裝。6位迪士尼公主（白雪公主、茉莉、貝兒、艾莉奧、慕安娜及樂佩）連同2位女王（安娜及愛莎）將會盛裝赴會。同場更會上映飄雪活動，迪士尼公主粉絲不要錯過。
迪士尼公主盛大舞會@利東街
日期︰12月27日
時間︰5:30pm及7:30pm（共兩場）
地點︰中庭
冬日浪漫飄雪匯演@利東街
日期：12月18-27、30-31日及2022年1月1-2日
時間：5:00pm、6:00pm及7:00pm
地點：中庭
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