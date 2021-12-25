歷山酒店賀年盆菜外賣　早鳥預訂9折優惠｜農曆新年美食情報

歷山酒店推出「迎春接福賀年盆菜」，與大家一同喜迎虎年。「迎春接福賀年盆菜」滿載珍饈佳餚，多款名貴食材包括紅燒豬手、原隻鮑魚、花膠、蠔豉、鵝掌、豉油皇大虎蝦、香煎帶子、貴妃雞、燒腩仔、配以花菇、木耳、上等竹笙、枝竹、白蘿蔔、蓮藕、豆卜及旺菜等，令人食指大動。「迎春接福賀年盆菜」只適用於外賣，並設有2人、4人、6人及8人等四個不同份量可供選擇。

顧客於2022年1月10日前於酒店eShop預購並繳付全費，可享9折優惠。

歷山酒店「迎春接福賀年盆菜」

早鳥優惠期：即日至2022年1月10日（最少3日前預訂；訂購30盒或以上，最少5日前預約）

領取日期：2022年1月14日至2月13日11:00am-8:00pm

價錢（折扣前售價）：2人用$698；4人用$1398；6人用$2098；8人用$2798

eShop：https://eshop.hotelalexandrahk.com

查詢：3893 2868

地址：北角城市花園道32號歷山酒店

註：資料及價錢以餐廳公布為準

農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v