唐宮小聚賀年糕點  早鳥優惠低至77折｜農曆新年美食情報

新派粵菜館唐宮小聚由即日至2022年1月9日推出早鳥年糕優惠，顧客可以低至$68起（正價$88起）優惠價訂購賀年年糕禮券，包括全新口味「臘味芋頭年糕」，亦有去年大熱的「福聚滿門賀年糕點」，包括「薑糖棗皇糕」、「錦鯉年糕」，是新春送禮自用之選。現隨精美禮盒附送時尚毛氈袋乙個，送禮自用兩相宜。

唐宮小聚早鳥年糕優惠

日期：即日至2022年1月9日

價錢：臘味芋頭年糕禮盒：原價$108；早鳥禮券$88

薑糖棗皇糕禮盒：原價$98；早鳥禮券$78

錦鯉年糕禮盒：原價$88；早鳥禮券$68

雙錦鯉年糕禮盒：原價$158；早鳥禮券$128

禮券兌換日期：2022年1月10日至31日，逾期作廢。取貨前須早一天致電門店，說明換領數量，以預留產品。

禮券兌換點：

中環皇后大道中139號 The L. Place 2樓（電話：3568 9666）

尖沙嘴廣東道30號新港中心3樓303號舖（電話：3168 1362）

註：資料及價錢以餐廳公布為準

農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v

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