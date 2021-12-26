九龍酒店龍逸軒賀年糕點  網上預訂優惠高達八折｜農曆新年美食情報

九龍酒店龍逸軒櫻花蝦瑤柱臘味日本蘿蔔糕及椰汁馬蹄桂花糕 （圖片由相關機構提供）

九龍酒店龍逸軒兩全其美套裝（圖片由相關機構提供）

九龍酒店龍逸軒推出兩款賀年美饌：櫻花蝦瑤柱臘味日本蘿蔔糕、椰汁馬蹄桂花糕，迎接虎年。另設「龍逸軒兩全其美套裝」（櫻花蝦瑤柱臘味日本蘿蔔糕一盒和龍逸軒的皇牌XO醬一瓶）及「龍逸軒金玉滿堂套裝」（櫻花蝦瑤柱臘味日本蘿蔔糕和椰汁馬蹄桂花糕各一盒）。2022年1月23日或之前於網上商店訂購，可獲高達八折優惠。

網上預購日期：即日至2022年1月23日（需三日前預訂，售完即止）

櫻花蝦瑤柱臘味日本蘿蔔糕（原價$298／網上優惠價$253.3）

椰汁馬蹄桂花糕（原價$198／網上優惠價$168.3）

龍逸軒兩全其美套裝（原價$536／網上優惠價$428.8）

龍逸軒金玉滿堂套裝（原價$496／網上優惠價$396.8）

eShop：eshop.harbour-plaza.com/kowloonhotel/zh-hant/product/cny_puddings_2022/

換領時間：2022年1月24至2月1日每日12:00nn-9:00pm

查詢電話：2734 3879（每日9:00am-6:00pm）

地址：尖沙嘴彌敦道19-21號九龍酒店龍逸軒

註：資料及價錢以餐廳公布為準

農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v

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