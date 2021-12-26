保暖內衣｜保暖內衣質料優劣一覽　羊毛Acrylic隔熱能力較高

天文台已發出寒冷天氣警告，天氣寒冷穿保暖內衣是不錯選擇。布料纖維材質的隔熱能力愈高，保暖程度就愈高，內衣布料材質中，羊毛、聚丙烯腈（acrylic）、黏膠及莫代爾的隔熱能力較高。

常見保暖內衣質料優劣：

．羊毛（wool）：保暖、吸水及吸濕性好，但水洗後易變硬「拮肉」，可能令皮膚感到痕癢。

．聚丙烯腈（acrylic）：仿羊毛的人造纖維，保暖、手感柔軟、水洗後不易變形，但吸水性低。

．黏膠（viscose／rayon）：即人造絲／人造棉，吸水和透水氣度高，手感柔軟。

．莫代爾（modal）：吸水和透水氣度高，手感柔軟。

．棉（cotton）：吸水及吸濕性好，但吸汗後濕透了的棉質內衣會黏身，冬天穿著較易令體溫流失以致着涼。

．聚酯（polyester）：不少排汗快乾衣物採用聚酯，本身吸濕性低，但可透過布料織法、改變纖維形狀等改善吸濕和透氣性，以達致排汗、高透氣的效果。

．聚酰胺（polyamide），俗稱尼龍（nylon）或錦綸：強韌耐磨，但吸濕性低，既不耐高溫，也不適宜高溫洗滌和烘乾。

．聚丙烯（polypropylene）：質料較輕，吸濕性低，但透水氣度高。

．彈性纖維（elastane／spandex）：常用於緊身衣物，具彈性、高強度及耐磨。

資料來源：消委會

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