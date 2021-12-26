保暖5食物：薑、栗子、巴戟、紅棗、當歸　注意宜忌飲食有度【附巴戟羊肉飯食譜】

薑、栗子、巴戟、紅棗、當歸是冬天的保暖食物。（資料圖片/明報製圖）

天文台已發出寒冷天氣警告，飲食方面下列5種食物可保暖：薑、栗子、巴戟、紅棗、當歸，不過要留意飲食宜忌，不宜頻密進食，如有疑問應先向註冊中醫查詢。

1. 薑──有溫中散寒、發散表寒、溫中健脾、溫肺止咳作用。適合陽虛體質者受風邪吹襲後食用；熱盛或陰虛內熱者忌服。冬天倘若受風寒感冒（以怕凍為主的感冒），可用熱水加紅糖煲薑（可加胡椒增強功效），有溫中散寒之用，因紅糖補脾胃溫中，生薑則發汗解表。

2. 栗子──性溫，能養胃健脾、補腎強筋、活血止血、止咳化痰。進食時，身體在消化過程中產生熱能。栗子含高碳水化合物及蛋白質，胃部在分解栗子時產生熱能，令人體感覺暖和。生栗子或炒栗子同樣有保暖功效，但炒栗子因水分流水，較燥熱，煲的則較平和。凡脾虛消化較差，濕熱者均不宜食用；外感未袪、疳積、產後者亦不宜多食。

3. 巴戟──中藥類，有補腎助陽、袪風除濕作用，有助人體產生陽氣，而且補而不燥，有助紓緩風濕腰痛、腎虛、腰膝痠軟。可煲湯燉湯，陽虛者可以巴戟燉羊肉。陰虛火旺，有熱者不宜食用。

4. 紅棗──補中益氣、養血安神，以補氣血為主，有助醫治脾虛體倦、怠倦乏力、食慾不振、氣血不足、心煩不寐。紅棗偏溫，味甜易助濕，不適合濕重人士（如大便爛、肚脹、舌苔厚）食用，多食易損脾助濕熱，令胃部感覺脹滿不適。

5. 當歸──有補血活血、止痛、潤腸作用，適宜腸燥便秘者（常見於長者及孕婦）食用。活血，即改善身體氣血循環，手腳冰冷成因是末梢血液循環較差，吃當歸或其他中藥，有助將血液推動到手腳。當歸偏溫，燥熱或大便溏瀉者忌食。

食譜：巴戟羊肉飯

材料：巴戟 160克、嫩羊肉 260克、粳米 160克、清水 250毫升

調味：葱 1根、薑 6片、鹽 1/2茶匙、醬油 3湯匙、酒 1湯匙

做法：

1. 以清水煮腍巴戟。

2. 羊肉切片，加入調味料拌勻備用。

3. 煮熟粳米。

4. 將巴戟、羊肉片放在粳米上，以小火將羊肉片燜至熟透即成。

功效：溫腎補虛，助陽暖脾。羊肉尤以冬天食用為宜，有增溫抗寒之效。(陰虛火旺，有熱者不宜食用。)

資料來源：明報OL網

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