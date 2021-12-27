下午茶之選：HABA x 九龍東皇冠假日酒店Cielo 歎和風下午茶獲贈護膚禮遇
文章日期：2021年12月27日
香港九龍東皇冠假日酒店Cielo聯乘日本北海道美肌品牌HABA，2022年1月3日至3月31日推出「Cielo X HABA春の日嚐」三層架下午茶，備有五款甜品五款鹹點。甜品有巨峰提子果凍及白桃櫻花寒天果凍、日本赤肉蜜瓜布甸、日本草莓忌廉蛋糕、北海道牛乳布甸配紅豆泡芙、吉士蘋果批。鹹點有迷你和牛芝士竹炭漢堡、炸北海道帶子、黑椒煎北海道吞拿魚、燴栗子配日本橘子汁、炸日本南瓜餅配紫薯蓉。惠顧下午茶可獲贈價值高達$3262之禮遇。
「Cielo x HABA春の日嚐」下午茶
供應期：2022年1月3日-3月31日（不適用於2月12-14日）
供應時間：3:30pm-5:30pm
價錢：周一至周五：兩位$308 周六、周日及公眾假期：兩位$338（另設加一服務費）
地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店47樓Cielo
電話：3983 0688／3983 0638
註：資料及價錢以餐廳公布為準
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