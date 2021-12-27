帝苑酒店帝苑軒賀年糕點　早鳥預訂優惠高達八五折｜農曆新年美食情報

帝苑酒店帝苑軒推出日本蘿蔔牛肝菌素糕、喜慶紅棗低糖年糕及至尊日本蘿蔔糕。亦備有賀年禮盒：雙喜禮盒 (至尊日本蘿蔔糕配帝苑軒喜慶紅棗低糖年糕)、至尊日本蘿蔔糕配搭全新帝苑軒松露XO醬、帝苑軒XO辣椒醬或帝苑軒紅燒鮑魚。另有和氣陳皮蓮子紅豆糕、金玉馬蹄糕、鴻運薑汁年糕、吉祥椰汁年糕、招財瑤柱蘿蔔糕、如意芋頭糕及富貴錦鯉禮盒，用料新鮮豐富，禮盒典雅瑰麗。2022年1月14日前訂購賀年糕點或禮盒，可獲高達八五折優惠。

早鳥訂購優惠期：即日至2022年1月14日

日本蘿蔔牛肝菌素糕 $308

至尊日本蘿蔔糕 $398

喜慶紅棗低糖年糕$308

雙喜禮盒（至尊日本蘿蔔糕配喜慶紅棗低糖年糕）$668

XO辣椒醬禮盒（至尊日本蘿蔔糕配XO辣椒醬）$678

松露XO醬禮盒（至尊日本蘿蔔糕配松露XO醬）$788

紅燒鮑魚禮盒（至尊日本蘿蔔糕配紅燒鮑魚）$798

富貴錦鯉禮盒 $328

鴻運薑汁年糕 $298

金玉馬蹄糕 $298

和氣陳皮蓮子紅豆糕 $298

吉祥椰汁年糕 $298

招財瑤柱蘿蔔糕 $298

如意芋頭糕 $298

查詢：2733 2045

網上商店：bit.ly/3s4QHDx

註：資料及價錢以餐廳公布為準

其他賀年糕點之選：

萬豪金殿賀年糕點：金箔棗皇年糕、金殿蘿蔔糕

九龍酒店龍逸軒賀年糕點：椰汁馬蹄桂花糕、櫻花蝦瑤柱臘味日本蘿蔔糕

國金軒賀年糕點：金箔燕窩花香椰汁凍糕、黑松露純素山藥糕、巴馬金腿蘿蔔糕、沖繩黑糖椰汁年糕

翠亨邨賀年糕點：白桃椰汁凍糕、元貝淮山糕、臘味蘿蔔糕、馬蹄糕、椰汁年糕

唐宮小聚賀年糕點：薑糖棗皇糕、錦鯉年糕、雙錦鯉年糕、臘味芋頭糕

農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v

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