萬豪金殿賀年糕點：金箔棗皇年糕、金殿蘿蔔糕｜農曆新年美食情報

香港JW萬豪酒店米芝蓮一星中菜廳萬豪金殿推出招牌賀年糕點、自家製XO醬及其他送禮佳品。兩款招牌賀年糕點：金箔棗皇年糕及金殿蘿蔔糕，供應期由2022年1月24-30日。賀年送禮佳品則有自家製萬豪金殿XO醬、琥珀合桃及海苔腰果，其中自家製萬豪金殿XO醬由大廚鄧家濠親自秘製。

賀年糕點供應日期：2022年1月24-30日

金箔棗皇年糕：$328

金殿蘿蔔糕：$348

萬豪金殿XO醬：$328

琥珀合桃：$138

海苔腰果：$138

查詢電話：2810 8366

地址：金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店萬豪金殿

註：資料及價錢以餐廳公布為準

其他賀年糕點之選：

九龍酒店龍逸軒賀年糕點：椰汁馬蹄桂花糕、櫻花蝦瑤柱臘味日本蘿蔔糕

國金軒賀年糕點：金箔燕窩花香椰汁凍糕、黑松露純素山藥糕、巴馬金腿蘿蔔糕、沖繩黑糖椰汁年糕

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農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v

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