KANEBO Milano Collection天使蜜粉2022限量版　輕透柔軟

KANEBO Milano Collection Face Up Powder(圖片由相關機構提供)

KANEBO Milano Collection Face Up Powder GR(圖片由相關機構提供)

KANEBO Milano Collection天使蜜粉系列,2022年以「祈願幸福」為主題,推出限量版Milano Collection GR Face Up Powder和Milano Collection Face Up Powder。天使蜜粉加入錦葵花精華,糅合保濕成分透明質酸和蜂皇漿精華,帶出輕透柔軟質感,讓肌理變得宛如幼細珍珠般細緻亮澤,輕柔塗抹已可令粉底完美貼服。Milano Collection GR Face Up Powder額外加入升級配方:天然植物萃取精華(橄欖葉精華、雅枝竹葉精華、藥蜀葵根精華、BG丁二醇)。

Milano Collection Face Up Powder GR 2022:$980(附粉撲)

Milano Collection Face Up Powder 2022:$700(附粉撲)

網址:kanebo-hk.net

註:資料及價錢以品牌公布為準

