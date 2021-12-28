豬肉去腥味雪味兩貼士：醃肉調味掩蓋、炒豬肉灒酒或鮮露

曾任廚師的大學講師、「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩博士（張可兒攝）

新鮮豬肉未及即時處理，容易出現腥味；冰鮮豬肉的雪味又如何去除？曾任廚師的大學講師、「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩接受明報電子平台組訪問表示，豬肉可從醃肉和烹調兩方面，去除豬肉腥味和雪味。他提醒，如豬肉明顯發黑變壞應丟棄，切勿「洗吓再煮」。

豬肉去腥味雪味兩貼士：

‧醃肉調味掩蓋：從雪櫃取出豬肉後，稍為過水後醃肉，中式煮法可加少許鹽、雞粉和水浸泡，以調味方法掩蓋腥味雪味，豬肉吸水後口感亦會較腍滑。西式煮法一般可加香草等調味料。

‧炒豬肉灒酒或鮮露：豬肉如以煎或爆炒方式煮，可灒少許酒如白酒、花雕等，幫助去除肉類腥味雪味，同時帶出酒香。因為酒精會受熱揮發，一般來說小朋友也可食用。如不想使用酒類，可以醬油、豉油、鮮露等代替，同樣有助提鮮和遮掩豬肉腥味。

文：張可兒

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