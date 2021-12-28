保溫杯想「襟用」　消委會教清洗5注意

寒冷天氣下，不少人愛用保溫杯盛載熱飲，方便隨時喝下暖身。消費者委員會指出，若想保溫杯較耐用，要注意避免杯內塑膠或橡膠物料發霉。消委會又提醒清洗保溫杯5點注意事項。

清洗保溫杯5注意：

．小心塑膠發霉：每次用完保溫杯都應先徹底清潔及晾乾，以免污漬或色素殘留，以及避免塑膠或橡膠物料因不清潔而發霉變色。可分拆杯蓋和密封膠圈，以便清洗蓋的縫隙；晾乾後緊記將密封膠圈妥善裝回原位，以防滲漏

．不要機洗：除非產品另有說明，否則不應放入洗碗碟機清洗，以免損壞

．不用含氯清潔劑：氯化物或會損壞不鏽鋼表面，故不應用漂白劑或含氯清潔劑清洗保溫杯

．善用小蘇打粉：若保溫杯發出異味，可裝入熱水，加入一小匙小蘇打粉（baking soda），浸泡半小時至1小時後沖洗乾淨即可

．使用柔軟清潔工具：可使用海綿、軟布、軟刷等清潔保溫杯；不宜用百潔布、鋼絲刷或硬的刷子等工具，以防刮損保溫杯內櫳

消委會提醒，使用保溫杯時宜加入液體至杯口下1至2厘米，不宜加入過量液體，以免杯口塑膠或橡膠長時間浸在熱液內，加快老化變硬，影響密封性；同時可避免熱飲料溢出導致燙傷。

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