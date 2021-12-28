全球水墨畫大展@香港中央圖書館 逾500幅水墨佳作｜好去處
文章日期：2021年12月28日
「全球水墨畫大展」即日至2022年1月21日在香港中央圖書館展覽館舉行。展覽精選逾500幅來自15個國家或地區的水墨佳作，分為「人物、花鳥、山水、動物及現代」五大範疇，分三期在場內展出。是次參展水墨畫家包括黃永玉父子、王無邪、何家英、黎明、胡宇基、馮大中、趙建成、胡永凱、黃玉郎、熊海父子、何百里父子、高杏娟、王秋童、林天行、靳埭強、楊頌雅、宮雪花等。刺繡藝術家周雪清則用雪花針法（非遺項目），運用87種色線及多種刺繡針法將水墨大師作品化成刺繡藝術。展覽由藝育菁英基金會主辦，與香港都會大學合作，將傳統水墨畫融合現代科技，以動畫及AR等多媒體技術呈現水墨動畫藝術裝置，其間還有水墨大師講座、即場示範，以及大師導賞團。
全球水墨畫大展2021
地點：香港中央圖書館地下展覽館全館
日期：即日至2022年1月21日（2022年1月3日及12日休館）
開放時間：10:00am-8:00pm
免費入場
第一期：人物、花鳥
日期：即日至2022年1月2日，12月28日下午3時半開館
第二期：山水
日期：2022年1月4-11日
第三期：動物、現代
日期：2022年1月13-21日（2022年1月21日下午2時閉館）
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