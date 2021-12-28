虛擬實景呈昔日銅鑼灣「大丸」、利園　NFT藝術展2022年元旦起有得睇｜好去處

NFT（非同質化代幣）熱潮席捲全球，並融入藝術。NFT主題體驗展《Meta Nostalgia 香港那些年》將於2022年1月1日至1月31日在銅鑼灣Tower 535舉行。展覽由Artistsverse主辦，把沉浸式藝術裝置和虛擬實景等科技融入藝術之中，透過不同感官體驗，把昔日銅鑼灣美景以另一面貌呈現觀眾眼前。展覽作品涵蓋銅鑼灣地標「大丸」、利園、百德新街至時代廣場的鳥瞰照片。展覽邀請曾獲金像獎最佳視覺效果獎的創作人黃宏達、本地著名漫畫家林祥焜、著名NFT攝影師Sean Foley等9名藝術家一同創作。

Meta Nostalgia 香港那些年展覽資料：

日期：2022年1月1日至31日

地點：銅鑼灣謝斐道535號 Tower 535 G07地鋪

門票：180元（成人）、100元（12歲以下兒童）

詳情：artistsverse.io/collections/artistverse001

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