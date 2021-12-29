開心食物｜配對食物或助改善情緒　營養師提醒勿「一唔開心就食」

有沒有食物讓人吃了較易感到開心？香港專業教育學院（葵涌）健康及生命科學系署理高級講師、英國註冊營養師黃蘊芝接受明報電子平台組訪問表示，含有豐富維他命B的食物，同時配搭含有色胺酸的食物一起食用，或有助改善情緒，因為維他命B參與色胺酸轉化成血清素的過程，或有利改善情緒、睡眠和胃口。不過黃蘊芝提醒，不應「一唔開心就食」，宜保持三餐定時和飲食均衡，配合運動、瑜伽、與朋友傾訴等。

含豐富維他命B食物

香蕉、五穀類、全麥穀類（紅米、糙米、全麥麵包）、豆類（紅豆、黃豆、綠豆）、果仁（合桃、杏仁）

含色胺酸食物

雞肉、魚類、奶或奶類製品（牛奶、芝士、乳酪）

心情欠佳避咖啡酒精飲品

黃蘊芝建議，心情欠佳時應避免飲用咖啡或酒精飲品。咖啡含有咖啡因，有興奮刺激的效果，部分人飲用後可能有會焦慮的感覺，應盡量減少或避免飲咖啡。而酒精利尿，排水太多會將身體中的維他命B排走，得不償失。

不宜「一唔開心就吃甜食」

有人覺得食甜品會開心一點，黃蘊芝則表示，食甜品令人體吸收葡萄糖，會暫時變得醒神，但葡萄糖的作用結束後，可能情緒又會變得低落，令情緒起起落落。她認為不宜「一唔開心就吃甜食」、不宜吃高糖分食物，以防攝取過多糖分和熱量，引致肥胖問題。

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