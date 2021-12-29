保濕面霜｜消委會貼士：認住4保濕成分

選購保濕面霜有什麼要注意？消委會說明，除了留意面霜是否含有可能致敏的成分（如MIT、甲醛、酒精等）之外，宜留意產品有沒有包含下列4個保濕成分，有的話保濕效果較佳。

面霜4保濕成分

1. 保濕劑

作用︰幫助皮膚角質層從真皮層吸收水分。

例子︰甘油（glycerin）、丙二醇（propylene glycol）、丁二醇（butylene glycol）、山梨糖醇（sorbitol）、尿素（urea）、玻尿酸（hyaluronic acid）、乳酸鈉（sodium lactate）

2. 親水性高分子保濕劑

作用︰在皮膚表面形成保護膜，減少水分經皮膚表面散失。

例子︰玻尿酸、水解蛋白質（hydrolyzed protein）

3. 柔軟劑

作用︰填充皮膚細胞間的縫隙，從而撫平皮膚表面，令皮膚變得較柔軟有彈性。

例子︰角鯊烯（squalene）、乳木果油（jojoba oil）、植物油（vegetable oil）和石蠟（wax）

4. 密封保濕劑

作用︰可以在皮膚表面形成薄膜，減少水分經皮膚表面流失。

例子︰礦脂（petrolatum）、礦物油（paraffinum liquidum/mineral oil）、矽化合物（silicone derivatives）和羊毛脂（lanolin）

資料來源：消委會

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