日本「最美公主」佳子賞楓迎27歲【多圖】

佳子公主被譽為日本「最美公主」，是秋篠宮文仁親王的女兒，今日（12月29日）迎來27歲生日。日本皇室宮內廳發布佳子公主本月初（3日）在宮邸赤坂御苑漫步賞楓的照片及短片。惟佳子的外公川嶋辰彥上月4日逝世，母親仍在守喪期間，故今年佳子將不會舉辦生日慶典。

另外，佳子公主自今年5月起擔任「全日本聾啞人聯盟」兼職委託職員，受新型冠狀病毒疫情影響，她以遠程辦公進行每周3次的事務性工作。此外，隨着姐姐小室真子結婚脫離日本皇室遠赴紐約定居後，佳子也接手了日本網球協會名譽總裁一職和公務。對於真子的婚事，據報道，佳子表示很高興姐姐如願以償，並衷心祝願姐姐真子幸福。

（日經新聞/自由時報）

佳子公主賞楓片段

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