帝京酒店歎12道菜會席料理　和風御節料理外賣訂購｜美食情報

帝京酒店全新香田日式料理，菜式以關西風格為設計靈感，推出節日限定「會席料理」及「御節料理」。會席料理「慶」以12道精緻日本料理為新一年展開序幕，包括日本時令松葉蟹、鹿兒島產竹之子清湯及北海道產時令生蠔等。而御節料理「和風御節三段重」則包括「祝」、「吉」及「祥」共28品日式美食，多款食材由日本空運到港且含有吉祥意思。

香田日式料理@帝京酒店

會席料理「慶」套餐

推廣期︰即日至2022年1月31日（設試業限定八五折優惠）

供應時段：星期一至星期日，6:00pm-10:00pm

價錢︰每位$1688起，另收加一服務費（*會席料理只限堂食，需提前訂座）【詳情】

「和風御節三段重」(豪華28品，4-5人前)

推廣期︰即日起至2022年1月31日

價錢︰$3565，另收加一服務費（*只限外賣及外送，需預早於取貨日期兩天或之前預訂）【詳情】

「和風御節三段重」單購︰

御節料理「祝」（11品）︰價錢︰$1188（另收加一服務費）

御節料理「吉」（10品）︰價錢︰$1288（另收加一服務費）

御節料理「祥」（9品）︰價錢︰$1488（另收加一服務費）

網上預訂︰https://www.royalplaza.com.hk

地址︰九龍太子道西193號帝京酒店1樓

營業時段︰星期一至日，12:00nn-10:00pm

訂座及訂購電話︰2622 6167

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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