海鮮自助晚餐@九龍酒店倚窗閣　網上預購優惠低至七五折｜美食情報

水牛城炸生蠔及芝士波菜焗蠔@九龍酒店倚窗閣（圖片由相關機構提供）

九龍酒店倚窗閣於2022年1月3日起推出「品味鮮蠔」海鮮自助晚餐，嚴選當造三款鮮蠔：法國芬迪加蠔、愛爾蘭石蠔及美國生蠔，配合一系列特調醬汁，為「蠔」宴揭開序幕。熱葷菜式包括水牛城炸生蠔、櫻花蝦炸蠔餅、鹹蛋黃炒脆生蠔、蒜蓉金菇粉絲蒸廣島蠔、芝士波菜焗蠔及明太子芝士焗廣島蠔；另有多款時令凍海鮮包括加拿大雪花蟹腳、智利藍青口、新西蘭青口，以及火焰鹿兒島和牛，令晚餐更為豐富。

一系列「綠茶咖啡完美邂逅」甜品包括特濃咖啡綠茶歌劇院蛋糕、白摩卡綠茶泡芙、綠茶意大利芝士餅和咖啡抺茶芭菲，以及芒果拿破崙及Häagen-Dazs雪糕。於eShop訂購「品味鮮蠔」海鮮自助晚餐，可享高達七五折優惠。

「品味鮮蠔」海鮮自助晚餐@九龍酒店倚窗閣

供應日期：2022年1月3日起

供應時間：6:00pm-9:30pm（星期一至日及公眾假期）

1月3日至13日價錢（七五折）：

星期一至星期四：成人$533.8（原價$690.8），長者及小童$406.3（原價$525.8）[詳情]

星期五至日、公眾假期及假期前夕：成人$584.8（原價$756.8），長者及小童$431.8（原價$558.8）[詳情]

1月14日至31日價錢（八折）：

星期一至星期四：成人$565.2（原價$690.8），長者及小童$430.2（原價$525.8）[詳情]

星期五至日、公眾假期及假期前夕：成人$619.2（原價$756.8），長者及小童$457.2（原價$558.8）[詳情]

註：以上價錢已包括加一服務費，折扣優惠以原價計算及不適用於加一服務費。

eShop：https://eshop.harbour-plaza.com（請於48小時前預先訂座及購買）

地址：尖沙嘴彌敦道19-21號九龍酒店2樓倚窗閣

電話：2734 3803

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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