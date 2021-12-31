極光體驗館@淺水灣the pulse　仿真極光+飄雪+180°海景歎晚餐　早鳥優惠每位減$100｜美食情報

淺水灣灘畔商場the pulse面積近5000呎的空中花園，變身為極光體驗館Aurora Lab。顧客可在專屬超隱私北極三角小屋內，捕捉仿真極光、感受浪漫仿雪、180°欣賞海景，體驗糅合互動裝置、多元故事線及心理測驗的破格式fine dining用餐服務，享用4道菜晚餐。即日起至2022年1月9日訂購1、2月門票每位即減$100，每位1月壽星更可獲贈寶石肥皂或星球香氛蠟燭作生日禮物。

在Aurora Lab中的用餐體驗分為4道菜的「Arctic Dinner」 和4道菜的「Aurora Dinner」兩個時段，前者附送日落海景，後者則以仿真極光打動人心。晚宴備有兩款餐單選擇，顧客享用香檳後，可品嘗白松露法式栗子湯或龍蝦濃湯；主菜則有日本A4和牛配洋葱蓉和蘆筍或香煎甘鯛魚配柚子啫喱和紫蘇豉油，最後以招牌甜品作結。

Aurora Lab@淺水灣the pulse

開放時間：即日至2022年2月27日

用餐體驗開放時間及價錢：

Arctic Dinner（4道菜）：17:00-19:00（日落海景、仿真飄雪、仿真極光）：$1288／位（另設加一服務費）

Aurora Dinner（4道菜）：19:30–22:00（仿真飄雪、仿真極光）：$1288／位（另設加一服務費）

地點：淺水灣海灘道28號the pulse商場東翼R層

網上預約：https://www.thepulse.com.hk/events/auroralab

電話：6840 1967（只限Whatsapp信息）

*每節晚餐極光及飄雪效果會隨實際情況調整，各節效果長度介乎15至30分鐘。

註：資料及價錢以相關機構公布為準

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