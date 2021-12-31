湯水食譜：栗子海底椰豬腱湯　滋潤肺胃　健脾補腎

想用栗子煲湯？可考慮栗子海底椰豬腱湯，有滋潤肺胃、健脾補腎之效，不過中醫提醒要使用非洲海底椰，才有清熱潤肺，化痰止咳之效。

栗子海底椰豬腱湯 （2人分量）

材料：

栗子 1袋

海底椰 10-15克

紅蘿蔔 1條

粟米 1條

南北杏 各10克

茨實 15克

蜜棗 2粒

陳皮 1角

豬腱 約$100

水 5碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）

製法：

1. 陳皮洗淨，浸約1小時後刮瓤。

2. 以熱水浸半剝殼栗子，有助去衣。

3. 海底椰、南北杏、茨實、蜜棗洗淨後浸約5分鐘。

4. 粟米留鬚、去葉、洗淨、切件。紅蘿蔔洗淨、去皮、切件。

5. 豬腱汆水後用凍水過冷河。

6. 水滾後放入所有食材，再水滾後調細火，煲約2.5小時即成。

中醫貼士：

· 栗子健脾補腎。紅蘿蔔消積化痰、下氣寬中、解毒。粟米開胃、健脾、除濕、利尿。南北杏潤肺化痰止咳。茨實健脾補腎，澀尿止遺。

· 非洲海底椰性質偏涼，有清熱潤肺、化痰止咳之效，尤其適合久咳、咳嗽無痰、體質燥熱（口乾、口氣、捱夜、皮膚乾燥、咳嗽痰少、便秘、痔瘡出血或吸煙者）或經常說話者飲用。

· 市面普遍常見的「海底椰」是泰國海底椰，由於屬近代外來食材，傳統中醫藥上未有記載其療效，一般認為可滋陰清潤，但沒有化痰止咳的作用。寒性體質、胃病者慎吃。

· 此湯性質平和，有滋潤肺胃、健脾補腎之效，老少咸宜，四季皆可飲用，尤其適合秋冬乾燥季節。

註：

· 胃病患者不宜吃太多栗子，容易滯胃。

· 栗子含較多澱粉質，糖尿病者不宜多吃。

· 感冒咳嗽、哮喘發作者，應先處理病情，不能依賴湯水化痰。

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蔬菜處理貼士：

沙葛有重量代表水分足 揀沙葛要重唔要大

豆角宜選平滑結實 番薯苗包廚房紙入袋勿封實

西洋菜宜揀菜葉濃密挺身 拭乾包廚房紙放雪櫃

秋葵宜揀翠綠色、蒂頭有韌性 用鹽輕揉秋葵除刺癢感

苦瓜倘冷藏宜乾身用保鮮紙包起 刮白色瓜瓤去苦味

青瓜放雪櫃前宜用保鮮紙包好 合掌瓜削皮前宜戴手套

紅菜頭揀堅硬葉嫩 西芹選青綠有明顯槽紋

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