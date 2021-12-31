湯水食譜：栗子海底椰豬腱湯 滋潤肺胃 健脾補腎
文章日期：2021年12月31日
想用栗子煲湯？可考慮栗子海底椰豬腱湯，有滋潤肺胃、健脾補腎之效，不過中醫提醒要使用非洲海底椰，才有清熱潤肺，化痰止咳之效。
栗子海底椰豬腱湯（2人分量）
材料：
栗子 1袋
海底椰 10-15克
紅蘿蔔 1條
粟米 1條
南北杏 各10克
茨實 15克
蜜棗 2粒
陳皮 1角
豬腱 約$100
水 5碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）
製法：
1. 陳皮洗淨，浸約1小時後刮瓤。
2. 以熱水浸半剝殼栗子，有助去衣。
3. 海底椰、南北杏、茨實、蜜棗洗淨後浸約5分鐘。
4. 粟米留鬚、去葉、洗淨、切件。紅蘿蔔洗淨、去皮、切件。
5. 豬腱汆水後用凍水過冷河。
6. 水滾後放入所有食材，再水滾後調細火，煲約2.5小時即成。
中醫貼士：
· 栗子健脾補腎。紅蘿蔔消積化痰、下氣寬中、解毒。粟米開胃、健脾、除濕、利尿。南北杏潤肺化痰止咳。茨實健脾補腎，澀尿止遺。
· 非洲海底椰性質偏涼，有清熱潤肺、化痰止咳之效，尤其適合久咳、咳嗽無痰、體質燥熱（口乾、口氣、捱夜、皮膚乾燥、咳嗽痰少、便秘、痔瘡出血或吸煙者）或經常說話者飲用。
· 市面普遍常見的「海底椰」是泰國海底椰，由於屬近代外來食材，傳統中醫藥上未有記載其療效，一般認為可滋陰清潤，但沒有化痰止咳的作用。寒性體質、胃病者慎吃。
· 此湯性質平和，有滋潤肺胃、健脾補腎之效，老少咸宜，四季皆可飲用，尤其適合秋冬乾燥季節。
註：
· 胃病患者不宜吃太多栗子，容易滯胃。
· 栗子含較多澱粉質，糖尿病者不宜多吃。
· 感冒咳嗽、哮喘發作者，應先處理病情，不能依賴湯水化痰。
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