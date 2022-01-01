新手入廚貼士｜紅豆浸過夜較易煮熟　煲紅豆起沙有法【附浸紅豆煮紅豆貼士】

紅豆常用於製作甜品、煲湯或煲糖水，曾任廚師的「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩博士表示，要揀靚紅豆，可以揀顏色相若、外表明亮，無破損和發霉的紅豆。他表示，想吃不同口感的紅豆，處理方法及煮法亦有不同。蕭欣浩分享處理紅豆貼士，以及提醒煮紅豆的注意事項。

處理紅豆：揀豆>浸豆>倒水>即煮

紅豆浸泡前可略作篩選，揀出不合格的紅豆，然後清洗數次去除塵垢雜質。紅豆浸泡數小時或浸過夜，較易煮熟；夏天浸紅豆可放入雪櫃，以防發臭。浸泡過紅豆的水宜倒掉，浸泡後亦可再沖洗紅豆一次，預留約1小時烹煮紅豆。留意紅豆浸泡後不立即烹煮，或會發芽。

煮紅豆：大火煮留意滾瀉 輕攪免黏底

煮紅豆時，調大火煮應注意避免滾瀉，如發現紅豆不熟，亦應開火再煮。想吃比較完整的紅豆，宜將紅豆與水同煮，蓋上蓋子，水滾後轉小火，蓋上蓋子煮約30至40分鐘，輕輕攪拌免黏底，關火後原煲不開蓋燜20至30分鐘。紅豆燜焗時最好不開蓋，讓熱氣保存鍋內。

煮紅豆起沙：滾起轉細火再煮至少90分鐘

想令紅豆起沙，大火煮滾紅豆後，轉小火煮90分鐘以上；或者煮熟後隔水，壓爛後過篩去表皮，再入鍋煮開。留意紅豆壓蓉後可加水煮，紅豆蓉需與水完全融合，否則紅豆蓉沉底易黐底，出現焦味。

編輯：何芍盈

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