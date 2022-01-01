上三兩賀年糕點：蟹粉糯米糕+黑松露蘿蔔糕禮盒早鳥八五折｜農曆新年美食情報

時尚蟹麵專門店「上三兩」（SEXY CRAB）於今個新春除炮製全港首創的「蟹粉糯米糕」及「黑松露蘿蔔糕」，更伙拍著名茶莊「顏奇香茶莊」，奉上極品桂花烏龍茶葉。顧客購買「蟹粉糯米糕」及「黑松露蘿蔔糕」賀年禮盒，可獲贈一包極品桂花烏龍茶葉。凡於1月9日前訂購，可享八五折早鳥優惠，更可以優惠價$498訂購禮盒。 顧客即日起可於「上三兩」位於K11 MUSEA的店舖購買「蟹粉糯米糕」及「黑松露蘿蔔糕」的換領券，並可於1月17日起領取賀年糕點及禮盒，現場亦有少量糕點發售。

訂購優惠期：即日至1月9日

「蟹粉糯米糕」及「黑松露蘿蔔糕」賀年禮盒（原價$588，早鳥價$498）

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA 4樓401A號舖

營業時間：12:00pm-3:00pm、6:00pm-10:00pm

電話：6655 7629

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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萬豪金殿賀年糕點：金箔棗皇年糕、金殿蘿蔔糕

九龍酒店龍逸軒賀年糕點：椰汁馬蹄桂花糕、櫻花蝦瑤柱臘味日本蘿蔔糕

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農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v

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