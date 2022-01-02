南歐風味海鮮自助晚餐@百樂酒店　生日有優惠、長者六五折

香港百樂酒店Park café將於1月5日至5月4日推出「拾味南歐」海鮮自助晚餐，重點推介包括伊比利亞黑毛豬火腿、芝士拼盤、西班牙砂煲墨魚汁海鮮飯、西班牙蛤蜊辣肉腸酥皮湯。其他主題美食則有西班牙風味烤雞、意大利巴馬臣芝士伴黑松露意粉、金蒜焗生蠔、洋葱芝士辣肉焗生蠔、香煎鴨肝、蒜片和牛粒、秘製豬腳薑、片皮鴨等。自助晚餐無限供應海鮮拼盤，包括蟹腳、新西蘭青口、海蝦、白蜆、黃金螺、三文魚等。甜點有燕窩桃膠燉蛋白、油炸吉拿棒、即焗梳乎厘、葡撻、限時供應的火焰雪山、近10款不同口味的瑞士MÖVENPICK雪糕。

生日優惠：每4位惠顧自助晚餐，1位當月生日之星可免費1次，同行賓客八五折優惠，優惠不適用於指定節日及節日前夕。提前一天預訂可獲贈指定蛋糕一件。

長者和小童優惠：65歲或以上長者可享六五折優惠；12歲以下小童可享半價優惠；1位6歲以下小童可隨付費成人免費用餐；優惠不適用於指定節日及節日前夕。

facebook優惠：1月份，「讚好」或「追蹤」香港百樂酒店facebook專頁，出示facebook優惠券，可獲低至七五折優惠。

「拾味南歐」海鮮自助晚餐@香港百樂酒店Park café

供應期：2022年1月5日至5月4日

供應時間：6:30pm-9:30pm

價錢：周一至周四：成人$548、小童$388（另設加一服務費）

周五至周日、公眾假期及前夕：成人$578、小童$398（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓

電話：2731 2168

註：資料及價錢以餐廳公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

美食情報：link.mingpao.com/72137.htm

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