底妝之選：SOFIＮA Primavista　控油持妝保濕

SOFIＮA Primavista修護保濕精華底霜SPF20 PA++（圖片由相關機構提供）

SOFIＮA Primavista水潤光感持久粉底液SPF23 PA+++（圖片由相關機構提供）

SOFINA Primavista推出全新水潤光感持久粉底液及升級版修護保濕精華底霜，提供最強控油持妝保濕三重對策。

水潤光感持久粉底液SPF23 PA+++──強效補濕成分（日本羅漢柏精華），配上兼具預防油光及持續補濕的高貼服水潤配方，滋潤效果雙倍加乘，輕鬆塑出亮澤奶油肌。($300)

修護保濕精華底霜SPF20 PA++──蘊含高保濕精華（甘油・羅漢柏枝精華），締造水亮柔滑貼服妝效。即使單獨使用，也可保護肌膚，同時預防T字位泛油，帶來柔滑濕潤舒適感覺。($240)

修護保濕精華底霜套裝︰$480（原價$600）

查詢電話︰2866 3776

網址：web.sofina.com/hk/primavista

註：資料及價錢以品牌公布為準

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