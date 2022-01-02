下午茶之選：車厘子主題甜品+逾8款Movenpick雪糕@普慶餐廳

普慶餐廳（The Astor）推出期間限定「戀戀車厘下午茶」，多款精緻甜品包括鮮車厘子撻、車厘子黑朱古力慕絲、黑森林蛋糕、車厘子芝士餅、車厘子意大利奶凍及車厘子馬令撻，甜品大廚更會於甜品專區現場製作新鮮車厘子果醬法式薄餅及雞蛋仔，顧客可享用超過8款口味的Mövenpick雪糕及超過20款配料，發揮創意自製獨一無二的雪糕新地。

顧客可隨意選擇主菜一款，包括香草烤春雞配車厘子醬、慢煮豬腩肉配菠蘿及薯蓉、啤酒炸魚薯條，另加$40可升級品嘗法式油封鴨腿、香草烤羊架或美國安格斯西冷牛扒配薯條，另可享用精選紅酒／白酒／啤酒一杯（另加$30）。

戀戀車厘下午茶@普慶餐廳

供應日期：2022年1月3日起，逢周一至周五（公眾假期除外）

供應時間：3:15pm-5:15pm

價錢：每位$158起（另設加一服務費）

地址：九龍彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層普慶餐廳

電話：2710 1828

網址：www.theastorhk.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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