上三兩新年盆菜：蟹粉花膠鮑魚盆菜　預訂免費送上門｜農曆新年美食情報

時尚蟹麵專門店「上三兩」（SEXY CRAB）2款人氣「黃金滿屋盆菜」再度回歸。「毛蟹蟹粉花膠鮑魚盆菜」用上足20隻膏黃肉鮮的大閘蟹，每個蟹蓋均釀上薈萃2隻大閘蟹精華的雙倍「黃金比例」蟹粉，加上原隻頂級日本北海道毛蟹，伴以10頭韓國鮮鮑魚、頂級西班牙黑毛豬手工叉燒、原隻新西蘭鱈魚膠等矜貴食材，享受極致奢華的鮮蟹盆菜盛宴。「蟹粉花膠鮑魚盆菜」足料奉上12隻肥美大閘蟹，是小型家庭聚會的矜貴選擇。2款盆菜均包羅多款經典食材，包括南乳豬手、髮菜蠔豉、北海道元貝、蠔汁扣鵝掌、新鮮虎蝦、農家鮮雞、明爐燒鵝及蠔皇炆冬菇等。

預訂盆菜可以優惠價$650（原價$1080）加配原隻日本北海道毛蟹；或以優惠價$108（原價$288）加配40克蟹粉。隨盆菜附送「上三兩」秘製招牌醬汁，為蟹肉提鮮。盆菜須於最少5個工作天前預訂，凡預訂可享免費宅送服務。

盆菜供應期：1月28日至2月7日（須於最少5個工作天前預訂）

送貨時間：12:00nn-6:30pm

「毛蟹蟹粉花膠鮑魚盆菜」（$3888，10位用）

「蟹粉花膠鮑魚盆菜」（$2888，6位用）

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA 4樓401A號舖

營業時間：12:00nn-3:00pm、6:00pm-10:00pm

電話：6655 7629

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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