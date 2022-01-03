MTR Mobile著數情報：大年初一至初七　德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城派電子利市

MTR港鐵公司旗下德福廣場、青衣城、PopCorn及The LOHAS康城將舉行「新春吉祥利市大放送」，於2022年2月1日至7日（大年初一至七）一連七日，在場內向MTR Mobile用戶免費派發共逾萬封電子利市。MTR Mobile用戶在上述商場內尋找「新春吉祥利市」QR code，可獲賞電子利市（以港鐵商場電子優惠券形式派發）。每日數量有限，派完即止，每人限領一封。

此外，MTR Mobile用戶1月3-31日在德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場、恒福商場及指定類別參與商戶，以電子貨幣單一消費滿$1000或以上，可換領港鐵商場電子優惠券，每人可享高達$500回贈。

新春吉祥利市大放送@德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城

日期：2022年2月1日至7日（大年初一至七）

註：資料以主辦方公布為準

農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v

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