米芝蓮三星唐閣賀年盆菜＋「新春撈起」外賣｜農曆新年美食情報

唐閣「新春撈起」（圖片由相關機構提供）

香港朗廷酒店米芝蓮三星粵菜食府唐閣，提供新年盆菜外賣，1月18日至31日供應「豐盛聚寶盆菜」，適合4至6人安在家中享用，用傳統瓦煲盛載各款具吉祥寓意時令食材：十頭鮑魚、花膠、金蠔、瑤柱、遼參、花菇、鮮蝦、鵝掌、貴妃雞、腩肉、芋頭、蘿蔔、枝竹及髮菜。

此外，「新春撈起」是新春與家人聚首一堂必吃的頭盤美饌，以魚及蔬菜為主要食材，取其年年有「餘」之意。外賣適用於1月27日至2月6日。

盆菜供應期：1月18日-31日

「新春撈起」供應期：1月27日-2月6日

尊貴鮑魚聚寶盆菜：$2888

尊貴鮑魚聚寶盆菜配唐閣XO醬一瓶：$3188

尊貴鮑魚聚寶盆菜配Les Pensees La Tour Carnet紅酒一支：$3188

尊貴鮑魚聚寶盆菜配Perrier-Jouët香檳一支：$3288

「新春撈起」：$288／6位用、$528／12位用

網上訂購：www.buys.hk/the-langham-hk/html/cny-takeaway-2022-checkout-zh.html

地址：尖沙嘴北京道8號香港朗廷酒店1樓

查詢：2132 7898

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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