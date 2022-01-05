米芝蓮三星唐閣賀年盆菜＋「新春撈起」外賣｜農曆新年美食情報
文章日期：2022年01月05日
香港朗廷酒店米芝蓮三星粵菜食府唐閣，提供新年盆菜外賣，1月18日至31日供應「豐盛聚寶盆菜」，適合4至6人安在家中享用，用傳統瓦煲盛載各款具吉祥寓意時令食材：十頭鮑魚、花膠、金蠔、瑤柱、遼參、花菇、鮮蝦、鵝掌、貴妃雞、腩肉、芋頭、蘿蔔、枝竹及髮菜。
此外，「新春撈起」是新春與家人聚首一堂必吃的頭盤美饌，以魚及蔬菜為主要食材，取其年年有「餘」之意。外賣適用於1月27日至2月6日。
盆菜供應期：1月18日-31日
「新春撈起」供應期：1月27日-2月6日
尊貴鮑魚聚寶盆菜：$2888
尊貴鮑魚聚寶盆菜配唐閣XO醬一瓶：$3188
尊貴鮑魚聚寶盆菜配Les Pensees La Tour Carnet紅酒一支：$3188
尊貴鮑魚聚寶盆菜配Perrier-Jouët香檳一支：$3288
「新春撈起」：$288／6位用、$528／12位用
網上訂購：www.buys.hk/the-langham-hk/html/cny-takeaway-2022-checkout-zh.html
地址：尖沙嘴北京道8號香港朗廷酒店1樓
查詢：2132 7898
註：資料及價錢以餐廳公布為準
賀年盆菜：
農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm