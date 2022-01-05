米芝蓮三星唐閣賀年糕點：發財年糕、臘味蘿蔔糕、臘味芋頭糕｜農曆新年美食情報

香港朗廷酒店米芝蓮三星粵菜食府唐閣，推出三款手製賀歲年糕：傳統臘味蘿蔔糕、經典發財年糕：臘味芋頭糕，是送禮自用的愜意之選。在網上訂購後，出示電子二維碼（QR Code），可以換領賀年糕點實體券。顧客須親往香港朗廷酒店換領禮券及領取糕點。換領禮券日期由即日至1月29日，領取糕點則由1月9日至29日，時間為早上11時至晚上9時。

發財年糕$288、臘味蘿蔔糕$348、臘味芋頭糕$348

網上訂購：www.buys.hk/the-langham-hk/html/cny-pudding-2022-checkout-zh.html

換領禮券日期：即日至1月29日

領取糕點日期：1月9日至29日

地址：尖沙嘴北京道8號香港朗廷酒店1樓唐閣

電話：2132 7898

註：資料及價錢以餐廳公布為準

唐閣賀年盆菜＋「新春撈起」外賣

其他賀年糕點之選：

萬豪金殿賀年糕點：金箔棗皇年糕、金殿蘿蔔糕

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農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v

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