如心酒店集團賀年糕點：蘿蔔糕、芋頭糕、椰汁年糕、桂花燕窩馬蹄糕　早鳥預訂優惠低至七折｜農曆新年美食情報

如心酒店集團以充滿傳統風味的瑤柱臘味XO醬蘿蔔糕、五香臘味芋頭糕、椰汁金糖年糕及桂花燕窩馬蹄糕，喜迎虎年新氣象。華麗包裝切合集團的「花．滿」主題，以糕點送禮或於聚會上一同品嘗最好不過。1月20日或之前訂購賀年糕點可獲低至七折早鳥優惠，以單一地址訂購20盒或以上可獲免費送貨。

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瑤柱臘味XO醬蘿蔔糕：$268，優惠價$218

五香臘味芋頭糕：$268，優惠價$218

椰汁金糖年糕：$248，優惠價$198

桂花燕窩馬蹄糕：$288，優惠價$228

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註：資料及價錢以相關機構公布為準

如心酒店賀年盆菜可選素食 早鳥優惠九折

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帝港酒店集團賀年糕點 早鳥預訂優惠九折

唐閣賀年糕點：發財年糕、臘味蘿蔔糕、臘味芋頭糕

萬豪金殿賀年糕點：金箔棗皇年糕、金殿蘿蔔糕

九龍酒店龍逸軒賀年糕點：椰汁馬蹄桂花糕、櫻花蝦瑤柱臘味日本蘿蔔糕

國金軒賀年糕點：金箔燕窩花香椰汁凍糕、黑松露純素山藥糕、巴馬金腿蘿蔔糕、沖繩黑糖椰汁年糕

翠亨邨賀年糕點：白桃椰汁凍糕、元貝淮山糕、臘味蘿蔔糕、馬蹄糕、椰汁年糕

唐宮小聚賀年糕點：薑糖棗皇糕、錦鯉年糕、雙錦鯉年糕、臘味芋頭糕

上三兩賀年糕點：蟹粉糯米糕+黑松露蘿蔔糕禮盒 早鳥八五折

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