帝港酒店集團賀年糕點　早鳥預訂優惠九折｜農曆新年美食情報

帝港酒店集團瑤柱臘味蘿蔔糕及臘味芋頭糕（圖片由相關機構提供）

帝港酒店集團除了提供傳統賀年糕點（蔗汁紅年糕、瑤柱臘味蘿蔔糕、臘味芋頭糕），還推出一系列滋補賀年糕點：桂圓棗皇藏金糕、發財蓮藕五穀豐收糕、椰汁白年糕等。帝京酒店及帝景酒店首度推出全新口味的陳皮南瓜籽雲豆糕，適合一眾素食者。1月25日或以前在帝都、帝京、帝景、帝逸酒店及Royal Delights（Mikiki分店）預訂賀年糕點，可獲九折優惠。

預訂優惠期：即日至1月25日（最少3天前預訂）

吉士馬蹄糕（600克）原價$148，優惠價$133

發財蓮藕五穀豐收糕（600克）原價$168，優惠價$151（只限帝京及帝景酒店）

陳皮南瓜籽雲豆糕（600克）原價$168，優惠價$151（只限帝京及帝景酒店）

椰汁白年糕（600克）原價$168，優惠價$151（只限帝京及帝景酒店）

蔗汁紅年糕（600克）原價$178，優惠價$160

桂圓棗皇藏金糕（600克）原價$178，優惠價$160

臘味芋頭糕（600克）原價$188；優惠價$169

瑤柱臘味蘿蔔糕（600克）原價$198，優惠價$178

尊貴賀歲極品禮盒［蔗汁紅年糕(300克)、鐵觀音茶葉(100克)、帝京自家製X.O.醬(190克)］原價$318，優惠價$286（只限帝京及帝景酒店）

玲瓏四喜糕（瑤柱臘味蘿蔔糕、臘味芋頭糕、蔗汁紅年糕 、吉士馬蹄糕，每個淨重300克）原價$318，優惠價$286

銷售點：

帝都酒店玉庭：沙田白鶴汀街8號2樓（電話：2694 3939）

帝京酒店Royal Delights：九龍太子道西193號1樓（電話：2622 6256）

帝景酒店麗都軒：荃灣青山公路353號2樓（電話：3716 2898／3716 2651）

帝逸酒店逸軒：沙田源康街1號2樓（電話：3653 1112）

Royal Delights by Royal Hotels：新蒲崗太子道東638號Mikiki 1樓137號（電話：2865 1868）

註：資料及價錢以相關機構公布為準

其他賀年糕點之選：

萬豪金殿賀年糕點：金箔棗皇年糕、金殿蘿蔔糕

九龍酒店龍逸軒賀年糕點：椰汁馬蹄桂花糕、櫻花蝦瑤柱臘味日本蘿蔔糕

國金軒賀年糕點：金箔燕窩花香椰汁凍糕、黑松露純素山藥糕、巴馬金腿蘿蔔糕、沖繩黑糖椰汁年糕

翠亨邨賀年糕點：白桃椰汁凍糕、元貝淮山糕、臘味蘿蔔糕、馬蹄糕、椰汁年糕

唐宮小聚賀年糕點：薑糖棗皇糕、錦鯉年糕、雙錦鯉年糕、臘味芋頭糕

上三兩賀年糕點：蟹粉糯米糕+黑松露蘿蔔糕禮盒 早鳥八五折

農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v

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