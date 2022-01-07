黃色劍蘭金百合盛開　元朗信芯園賞花田、日式鳥居裝置打卡【短片‧多圖】

下車後有指示牌指示前往信芯園的方向，路程約10分鐘。（何芍盈攝）

下車後有指示牌指示前往信芯園的方向，路程約10分鐘。（何芍盈攝）

在石湖圍巴士站下車後，有指示牌指示前往信芯園的方向，路程約10分鐘。（何芍盈攝）

劍蘭和百合是熱門年花之選。元朗新田信芯園近期種植劍蘭、百合，現時黃色劍蘭、橙色的金百合盛放，花田色彩奪目。明報電子平台組記者昨日（6日）到訪信芯園，以短片帶大家逛花田，看看現時開花的情況。目前園內部分劍蘭和百合（如香水百合）仍未開花，園主梁日信（信哥）表示，園內的劍蘭和百合可擺放約10至14天，視乎天氣而定。想買年花的市民，宜留意信芯園facebook不時更新的花況。園內另有日式主題裝置，如鳥居、紫藤隧道、櫻花園、玫瑰主題裝置及油紙傘隧道等可供打卡。

信芯園

即日起發售劍蘭及百合，入場費50元，毋須預約。訪客可賞花打卡，順道買花。

開放時間：上午8時至晚上6時

地址：元朗新田小磡村

入場費：$50

facebook：www.facebook.com/shunsumyuen

交通：九巴76K、綠色小巴75/76/78、紅色小巴17（在石湖圍站下車）

記者在元朗站形點I乘搭九巴76K到石湖圍站，車程約30分鐘，再沿小路指示步行約10分鐘便到達。

註：村內道路狹窄，花田附近沒有停泊車輛位置，請乘搭公共交通工具。

圖文：何芍盈 片：陸秋燕

農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v

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