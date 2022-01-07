朗豪坊 x MUZIK TIGER「Chill」歎過新年　3米高MUZIK TIGER打卡迎虎年｜新年好去處2022【短片】

韓國文創角色MUZIK TIGER登陸旺角朗豪坊，即日起至2月12日打造新春主題裝置與大家迎接虎年，包括近3米高MUZIK TIGER，以及老虎肉球、老虎尾巴等多個打卡位可拍照留念。同埸設有MUZIK TIGER限定店發售逾400款文具精品及限定賀年系列精品。

另外，即場登記成為LP CLUB會員，即可換領限定版MUZIK TIGER氣球乙個。現有會員推薦親友登記成為LP CLUB會員，更可額外獲增積分400分。[詳情]

朗豪坊 x MUZIK TIGER「Chill」歎過新年+限定店

日期︰即日至2月12日

時間：11:00am-8:00pm（視乎情況調整限定店營業時間）

氣球換領時間：12:00pm-9:00pm

地點︰朗豪坊4樓通天廣場

詳情：www.langhamplace.com.hk

註：因應新型冠狀病毒疫情，裝置開放日期及時間以主辦方公布為準

農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v

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