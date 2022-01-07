朗豪坊 x MUZIK TIGER「Chill」歎過新年 3米高MUZIK TIGER打卡迎虎年｜新年好去處2022【短片】
文章日期：2022年01月07日
韓國文創角色MUZIK TIGER登陸旺角朗豪坊，即日起至2月12日打造新春主題裝置與大家迎接虎年，包括近3米高MUZIK TIGER，以及老虎肉球、老虎尾巴等多個打卡位可拍照留念。同埸設有MUZIK TIGER限定店發售逾400款文具精品及限定賀年系列精品。
另外，即場登記成為LP CLUB會員，即可換領限定版MUZIK TIGER氣球乙個。現有會員推薦親友登記成為LP CLUB會員，更可額外獲增積分400分。[詳情]
朗豪坊 x MUZIK TIGER「Chill」歎過新年+限定店
日期︰即日至2月12日
時間：11:00am-8:00pm（視乎情況調整限定店營業時間）
氣球換領時間：12:00pm-9:00pm
地點︰朗豪坊4樓通天廣場
註：因應新型冠狀病毒疫情，裝置開放日期及時間以主辦方公布為準
農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v
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