萬麗海景酒店滿福樓　外賣盆菜早鳥優惠｜農曆新年美食情報

滿福樓「風生水起，盆滿缽滿」盆菜盛宴@香港萬麗海景酒店，其中一道菜色「鮑魚撈起」甚有意頭。（圖片由相關機構提供）

賀虎年，香港萬麗海景酒店滿福樓於1月17日至2月8日供應吉祥賀年盆菜和「風生水起，盆滿缽滿」盆菜盛宴，可供堂食及外賣，須最少兩天前預訂。滿福樓吉祥賀年盆菜以一系列上乘食材如二十五頭花膠、原隻鮑魚、原粒瑤柱脯、海參、北菇、蠔豉、蝦球、燒鵝、髮菜、貴妃雞、鵝掌及精緻的「福」字蘿蔔等，締造豐味連連的節慶盛宴。

另有滿福樓八道菜「風生水起，盆滿缽滿」套餐，包括鮑魚撈起、賀年盆菜、高湯燉肘子竹笙菜膽、上湯蒜子時蔬、臘味糯米飯、合時鮮果盤、紅豆沙湯圓及美點雙輝等佳餚。

由即日至1月22日於萬麗網上商店購買滿福樓吉祥賀年盆菜和滿福樓「風生水起，盆滿缽滿」盆菜盛宴可享特別優惠，售完即止。

香港萬麗海景酒店滿福樓盆菜網上訂購優惠（至少4位起，須預訂）

優惠期：即日至1月22日

兌換期：1月17日至2月8日

價錢：滿福樓吉祥賀年盆菜（4位用）：堂食價$3511.2，外賣價$3192；堂食優惠價$2868.8，外賣優惠價$2553.6

滿福樓「風生水起，盆滿缽滿」盆菜盛宴（4位用）：堂食價$5843.3，堂食優惠價$4787.2；外賣與堂食同價

網站：https://www.renhongkong-eshop.com/tc/product/QKrqW2027f11/FESTIVE-INDULGENCE

電話：2802 8888

地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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