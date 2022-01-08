大掃除廚房篇｜木砧板清潔保養Dos & Don'ts　忌用洗潔精漂白水　塗礦物油椰子油防龜裂

大掃除清潔廚房時，不要忘記清潔砧板。木砧板應如何清潔及保養？

木砧板清潔保養宜忌（Dos & Don'ts）

宜（Dos）

‧平時用海綿及清水搓洗表面，熱水亦可。

‧切完魚或肉後，如覺得腥味重或砧板太油膩，可用粗鹽搓洗或檸檬汁塗滿砧板，再用清水沖洗；或以白醋、梳打粉清洗。

‧木砧板出現裂痕可沖水，將裂痕撫平。

‧定期用礦物油或椰子油塗抹砧板表面作保養，防止砧板龜裂。

忌（Don'ts）

‧不可用鋼絲刷和百潔布搓洗，以防刮花表面，若有刮痕容易藏菌引致發霉。

‧不適宜使用洗潔精或漂白水清洗。

‧用粗鹽、檸檬汁清洗木砧板毋須太頻密，視乎骯髒程度，因過度清潔會縮短木砧板的壽命。

‧不宜用木砧板切生果。

資料來源：明報

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