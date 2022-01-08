Lady M新春糖果禮盒包括6款口味　早鳥價$598｜農曆新年美食情報

Lady M推出2022年「金虎新春糖果禮盒」，迎接虎年。糖果禮盒簡約優雅，紅色箱子燙上金色品牌標誌及簡單線條，並嵌上金色角鐵，貫徹品牌經典形象。禮盒內藏的6款糖果均是首次亮相的口味，包括雲呢拿忌廉餅乾脆條、榛子朱古力忌廉餅乾脆條、海鹽焦糖牛奶脆米朱古力、芝麻脆米朱古力、士多啤梨啫喱軟糖及甜杏啫喱軟糖。每個禮盒均配以同一設計系列的新春手抽袋，另附有心意卡，供大家手寫溫暖祝福字句。即日起至1月13日購買「金虎新春糖果禮盒」禮券，可享早鳥價優惠（$598）。

「金虎新春糖果禮盒」早鳥優惠@Lady M

早鳥優惠價售賣日期：1月5日至13日，以禮券形式發售

換領日期：1月14日至2月6日

價錢：原價$638，早鳥優惠價$598

換領地點：各Lady M香港分店，香港國際機場店除外。1月29日至2月6日期間只限於銅鑼灣時代廣場店及尖沙嘴海港城店換領

網址：https://www.ladymhk.com

查詢：3956 1494

註：資料及價錢以餐廳公布為準

農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v

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