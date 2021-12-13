帝苑酒店帝苑軒東來順賀年盆菜　羊肉、素菜、海鮮有得揀　外賣自取減$200｜農曆新年美食情報

帝苑酒店東來順及帝苑軒推出多款迎春盆菜，包括東來順「羊肉風味盆菜」、「金湯素盆菜」 、「麻辣海鮮盆菜」 ，以及帝苑軒的「黃金滿屋傳統盆菜」。迎春盆菜各供四位用，需於兩天前預訂。外賣自取盆菜可減$200。1月28日前惠顧任何食品滿淨價$1500（九龍）或$2500（香港）可獲免費送貨。另外，訂購盆菜可享七五折加購價選購指定年糕。優惠名額有限，先到先得。

供應期：即日至2月15日（需於兩天前預訂）

東來順「羊肉風味盆菜」（4位用）：原價$3088，優惠價$2488

東來順「金湯素盆菜」（4位用）：原價$1888，優惠價$1488

東來順「麻辣海鮮盆菜」（4位用）：原價$3988，優惠價$3388

帝苑軒「黃金滿屋傳統盆菜」（4位用）：原價$2688，優惠價$2288

網店：eshop.rghk.com.hk/zh-hant/product-category/takeaway

電話：2733 2020（東來順）或 2724 2666（帝苑軒）

取貨地址：尖沙嘴東部麼地道69號帝苑酒店大堂外賣專櫃（時間：12:00nn-8:00pm）

註：資料及價錢以餐廳最新公布為準

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