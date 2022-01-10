簡易版鏡餅御手洗團子　祝願新年健康平安｜Green Monday食譜

新一年來到，精進料理師林雲中分享簡易版鏡餅御手洗團子食譜。林雲中表示，日本一般於1月11日有個傳統儀式名為「鏡開」，鏡餅是其中所用的食品，為過年前供奉用的年糕，通常呈圓形，在年末12月28至30日供佛、祖先或神明，至翌年1月11日切開煮食，祝願新一年大家健康平安。以前日本平安時代，宮中正月有一個儀式叫「歯固め（はがため）の儀」，意指正月時進食有韌度或硬身食物如年糕，幫牙齒「做運動」，牙齒健康等於長壽。

御手洗團子（みたらし団子）起源於京都下鴨神社的御手洗池，池內會湧出水泡狀的概念製作而成，御手洗團子一般以上新粉及白玉粉製成。今次適逢是「鏡開」儀式日子，因此以鏡餅代替。

簡易版鏡餅御手洗團子

材料：

鏡餅（日本年糕） 4個

醬油 30毫升

黑糖 25克

水 25毫升

片栗粉 1.5小匙（1小匙約5克）

製法：

1. 醬油、黑糖、水及片栗粉加在一起，煮滾成醬汁備用。

2. 將鏡餅放在器皿內，如器皿不夠大，可將鏡餅切半，蒸約6-8分鐘至軟身。

3. 已蒸軟的鏡餅放入另一器皿，木棍或抹刀濕少許水用以捏餅，然後用手分成小粒並搓圓。

4. 鏡餅粒放上片栗粉，再加醬汁，即成。

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