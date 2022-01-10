下午茶之選：PAUL & JOE X 帝京酒店香田日式料理  歎日式下午茶獲美妝套裝

帝京酒店全新餐廳香田日式料理聯乘彩妝品牌PAUL & JOE，即日至3月31日推出「喵咪樂園下午茶」。下午茶美點選用日式食材及PAUL & JOE最新春日彩妝的貓咪主題，炮製一系列鹹甜美點：銀鱈魚西京燒、明太子三文魚丼、三文魚籽伴蟹膏豆腐、忌廉芝士鰻魚卷、松葉蟹肉心心蛋卷、檸檬佛手柑慕絲蛋糕、紅豆豆腐布甸、草莓蘋果香橙蛋糕、日式芝士蛋糕及宇治抹茶鬆餅。惠顧兩位用套餐可獲贈PAUL & JOE瑰麗妝容套裝兩份及購物優惠禮券。

PAUL & JOE X 帝京酒店香田日式料理「喵咪樂園下午茶」

供應期：即日至3月31日

供應時間：3:00pm-5:00pm

價錢：一位$270（包一杯特飲）、兩位$508（包兩杯特飲）（另設加一服務費）

地址：九龍太子道西193號帝京酒店1樓香田日式料理

電話：2622 6167

註：資料及價錢以餐廳公布為準

其他下午茶情報：

戀戀車厘下午茶@逸東酒店普慶餐廳

HABA x 九龍東皇冠假日酒店Cielo

戀戀莓果海景下午茶@挪亞方舟度假酒店

香港喜來登 X 雪花秀「Amber Holiday香檳下午茶」

Flame at Towngas Avenue X Loveramics「奇幻森林聖誕下午茶」

更多下午茶：bit.ly/3Hj4VFr

美食情報：bit.ly/3l4Cq64

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm