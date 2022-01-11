7仔消費情報｜7-11 x Sanrio拼拼陶瓷碗＋竹托盤賀年　1月12日起儲印花換購

「Sanrio characters拼拼陶瓷碗」及豐「竹」托盤」@7-Eleven（圖片由相關機構提供）

7-Eleven聯乘16位Sanrio人氣角色迎接虎年，包括Hello Kitty、Kuromi、Kerokerokeroppi、Little Twin Stars、Pompompurin（布甸狗）、Ahiru No Pekkle（AP鴨）、Cinnamoroll（玉桂狗）和Corocorokuririn（CK鼠）等，將於1月12日早上7時起推出拼拼陶瓷碗及豐「竹」托盤，陪大家開心過好年。

「Sanrio characters拼拼陶瓷碗+豐「竹」托盤」@7-Eleven換購活動

1.「Sanrio characters拼拼陶瓷碗」

印花派發詳情：由1月12日7:00am至2月22日，顧客於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1個。其後每$10可獲多1個印花，如此類推。

換購詳情： 由1月12日7:00am至2月25日，儲齊10張印花加$78，即可隨機換購「拼拼陶瓷碗」2個或儲齊6張印花加$42，即可隨機換購「拼拼陶瓷碗」1個。yuu獎賞計劃會員由1月12日7:00am至2月25日，以8800yuu積分加$5，隨機換購「拼拼陶瓷碗」1個。

2. 「Sanrio characters豐「竹」托盤」

換購詳情：由1月12日7:00am至2月25日，顧客於7-Eleven分店任何消費加$88即可換購「Sanrio characters豐「竹」托盤」1件。數量有限，換完即止。換購價相關金額不能獲取印花。

註：資料與價錢以主辦方公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm