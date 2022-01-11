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撒哈拉沙漠罕見落雪　「沙海」變「雪海」

文章日期：2022年01月11日

非洲撒哈拉沙漠位於阿爾及利亞的部分日前罕見落雪，讓一片「沙海」變「雪海」，蔚為奇觀。撒哈拉沙漠是世界最大的沙漠，横跨北非多個國家。有片睇：bit.ly/3366M1P （中新社）

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