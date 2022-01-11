SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK
Living Smart Award
SUBSCRIBE
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK
Living Smart Award
SUBSCRIBE
HOT PICK
PAST ARTICLES
撒哈拉沙漠罕見落雪 「沙海」變「雪海」
米芝蓮一星逸東軒賀年鮑魚盆菜 早鳥預訂八折｜農曆新年美食情報
2022新年妝品：SK-II虎年限量版神仙水
跳跳虎x荃灣廣場 六大吉祥打卡位體驗日夜不同新春氣氛｜新年好去處2022【短片】
7仔消費情報｜7-11 x Sanrio拼拼陶瓷碗＋竹托盤賀年 1月12日起儲印花換購
撒哈拉沙漠罕見落雪 「沙海」變「雪海」
文章日期：2022年01月11日
Share
撒哈拉沙漠日前罕見落雪。（中新社片段截圖）
prev
next
非洲撒哈拉沙漠位於阿爾及利亞的部分日前罕見落雪，讓一片「沙海」變「雪海」，蔚為奇觀。撒哈拉沙漠是世界最大的沙漠，横跨北非多個國家。有片睇：
bit.ly/3366M1P
（中新社）
Share
MORE
米芝蓮一星逸東軒賀年鮑魚盆菜 早鳥預訂八折｜農曆新年美食情報
2022新年妝品：SK-II虎年限量版神仙水
跳跳虎x荃灣廣場 六大吉祥打卡位體驗日夜不同新春氣氛｜新年好去處2022【短片】
7仔消費情報｜7-11 x Sanrio拼拼陶瓷碗＋竹托盤賀年 1月12日起儲印花換購
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK