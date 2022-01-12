虎年利市封｜港九新界各區商場利市封一覽【附換領方法連結】

虎年將至，港九新界各區商場紛紛推出虎年利市封，有的利市封圖案是賀年花、有的是萌虎萌貓、也有不同卡通。本文綜合不同商場利市封換領方法連結，供讀者參考備用。

港島區

【銅鑼灣】時代廣場新春限定「繁花盛放迎豐年」利市封 [詳情]

【銅鑼灣】皇室堡「文地貓喵」利市封 [查詢電話：2895 0668]

【北角】北角匯「新春遇.花.緣」立體利市封

【太古】太古城中心「樂滿祝福」利市封 [查詢電話：2568 8665]

九龍區

【尖沙嘴】圓方「繁花似錦」利市封

【旺角】朗豪坊利市封 [查詢電話：3520 2800]

【旺角】始創中心「虎躍福來」利市封 [詳情]

【長沙灣】麗閣商場「粗眉限定大吉大利」利市封

【鑽石山】荷里活廣場「虎躍獅騰」利市封 [詳情]

新界區︰

【荃灣】荃灣廣場「闔『虎』請請」利市封 [詳情]

【荃灣】荃新天地「Citywalk • Cataholic Wonderland虎年竹福」利市封

【荃灣】荃錦中心「新春遇.花.緣」立體利市封

【葵芳】新都會廣場「花漾․喜迎」利市封 [詳情]

【元朗】YOHO MALL「願滿迎春」和式御守利市封 [詳情]

【沙田】新城市廣場「金瀛新春」和風利市封[詳情]

【將軍澳】東港城「福虎獻瑞」利市封 [詳情]

【將軍澳】PopWalk天晉滙「WHOSMiNG 旨在一喜」虎年利市封 [查詢電話：2679 9300]

其他︰

港鐵商場（德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場、恒福商場）：「瑞意呈祥」利市封 [德福廣場查詢電話：2243 3717、青衣城查詢電話：2186 7284、PopCorn查詢電話：3543 1273、The LOHAS康城查詢電話：2331 2077、杏花新城查詢電話：2595 1978、綠楊坊查詢電話：2493 2369、Citylink查詢電話：2699 7020、海趣坊查詢電話：2441 1397]

領展旗下指定商場或街市「新春接福」利市封 [詳情]

南豐集團旗下商場（Nan Fung Place、將軍澳廣場、馬鞍山中心）：「虎虎生威」、「虎躍迎新」利市封 [Nan Fung Place查詢電話：3184 0488、將軍澳廣場查詢電話：2207 4001]

新鴻基地產旗下商場（新蒲崗MIKIKI、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、屯門寶怡商場）：「繁花似錦」利市封、 ULTRAMAN超人利市封 [MIKIKI查詢電話：3980 9930、卓爾廣場查詢電話：2468 2009、錦薈坊查詢電話：2450 0021、寶怡商場查詢電話、2465 5020]

置富Malls旗下商場（+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈、青怡薈、城中薈、凱帆薈、麗都大道、海韻大道）：「萌虎行運Double Up」利市封 [詳情]

恒基地產旗下商場（新都城中心2期及3期、新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場、利奧坊）：御守造型利市封、新春祈願賀年利市封

農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v

迎虎年2022：bit.ly/3HNatrP

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