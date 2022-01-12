迎虎年2022‧年花篇｜新春花展會+年宵市場@將軍澳東港城 精選本地培植迷你日本蘭花、日本皇室蘭花、虎紋年花 facebook live派福利
文章日期：2022年01月12日
新地旗下將軍澳旗艦商場東港城將於1月15-31日舉辦室內年宵市場暨新春花展會「金虎納福賀壬寅」。花展會將有6款全新本地培植日本蘭花迷你系列：「小情人」、「紅粉佳人」、「仙露明珠」、「雪映紅」、「千嬌麗影」及「紫醉落霞」。亦有本地培植的4大日本皇室蘭花矜貴系列：「流星瀑布」、「星級恩桃」、「富貴巨輪」及「鑽石女神」。今年花展會的「金虎主題賀花展」，特別搜羅一系列虎紋年花、與虎年息息相關的賀年花(如虎斑秋海棠、虎尾蘭、金虎飛舞及虎頭蘭等)。市民可以八達通等電子支付方式使用電子消費券。東港城首度推出一站式買花體驗和「和式花藝設計專區」（1月15-16日、22-23日、29-30日）：即場有專業花藝師為在花展會購物滿指定金額的顧客裝飾年花，配合和式包裝服務及飾物，再加上宅急便服務。
東港城將於1月中透過facebook live推介人氣蘭花，大派限時福利，以激筍價推出日本品種矜貴蘭花和精選蘭花。
東港城新春花展會「金虎納福賀壬寅」
日期︰1月15-31日
時間︰11:00am-9:00pm
地點︰東港城1樓中庭
電話︰2628 7399
facebook：www.facebook.com/EastPointCity
註：資料以主辦機構最新公布為準
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