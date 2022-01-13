開運喵喵遊園+年宵市集＠沙田新城市廣場　打卡兼掃日式產物及傳統食品｜新年好去處2022

今個新春，招福貓走進沙田新城市廣場，由即日至2月20日，新城市廣場舉辦「開運喵喵遊園」，打造多個喜慶又萌爆的新春裝置，包括「彩色鳥居步道」、「戀愛運招福貓寺」、「大鳴迎春小花園」、「招福貓玉掌台」、「魚躍金運船」及「貓の壯臂招康庭園」等，讓大家與招福貓打卡「瀛」新歲。

另外，新城市廣場更設有「大和春日年宵市集」，並分為三大主題市集，分別是新年祝願的「御守の祭」、虎年隆重登場的「貓の年」以及為戀人籌備的「告白市集」。三大主題市集將會分成三個階段進駐，帶來逾40個人氣品牌及近千款日式產物和傳統食品，陪伴大家度過良辰佳節。

「開運喵喵遊園」@新城市廣場

日期：即日至2月20日

時間：12:00nn-10:00pm

地點：新城市廣場一期1樓羅馬圓形獻技場和新城市廣場三期3樓

「大和春日年宵市集」@新城市廣場

日期：即日至2月20日

時間：11:00am-9:00pm

地點：新城市廣場一期1樓東翼

市集內容：

第一階段：「御守の祭」（即日至1月20日）

第二階段：「貓の年」（1月21日至2月6日）

第三階段：「告白市集」（2月7日至2月20日）

註：因應新型冠狀病毒疫情，裝置開放日期、時間及資料以主辦方公布為準

新年好去處2022：bit.ly/3F36vK0

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