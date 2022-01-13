ULTRAMAN超人體驗館@MIKIKI、卓爾廣場、錦薈坊、寶怡商場　超人迪加、超人帝拿、超人蓋亞迎新春 | 新年好去處2022

適逢ULTRAMAN超人登場55周年，以及TDG（超人迪加、超人帝拿、超人蓋亞）登場25周年，超人們現齊集在新鴻基地產旗下四大商場（MIKIKI、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊及屯門寶怡商場）之「ULTRAMAN超人體驗館」。一連四站的體驗館各有不同訓練主題，設多個打卡位。

MIKIKI「體能訓練主場」──主場館由首次從日本來港的「4米高超人吉田」坐鎮。MIKIKI中庭化身動畫內的超人太空站，站內由超人迪加作為導師，與學員一同投入全港首個「ULTRAMAN超人360°全景攝影裝置」中，傳授各種體能提升技能。太空站旁的「ULTRAMAN超人光影廊」，超人帝拿會為學員打氣，同時紀念TDG 25周年的重要時刻。MIKIKI超人期間限定店備有各式精品，包括首次以超人結合傳統英雄的《ULTRAMAN超人英雄傳》人偶玩具，亦有多款會場限定精品，包括ULTRAMAN超人系列──超人迪加複合形態、超人ZERO（特别透明色版）、DX超人托利加GUTS變身器及腰帶套裝等。

卓爾廣場「反應訓練場館」──超人蓋亞會於「ULTRAMAN超人閃爍燈光感應裝置」靜候學員到來，大家可以踏上裝置，以不同動作及速度踏出七彩顏色，編成專屬燈光步法。另一邊廂，超人高斯及超人亞古魯亦會於「ULTRAMAN超人經典城市場景」中列陣。

錦薈坊──在超人ZERO系列場景中，大家可以與超人ZERO、超人尼奧一同對抗超人貝利亞。

寶怡商場──昭和時期超人包括超人吉田、超人七星俠、超人ACE及超人太朗等，會現身寶怡商場，為大家打氣。

ULTRAMAN超人體驗館@新地商場

1. MIKIKI──ULTRAMAN超人體驗館「體能訓練主場」

日期：即日至2月15日

時間：10:00am-10:00pm

地點：MIKIKI地下中庭（新蒲崗太子道東638號）

2. 卓爾廣場──ULTRAMAN超人體驗館「反應訓練場館」

日期：即日至2月15日

時間：10:00am-10:00pm

地點：卓爾廣場地下中庭（屯門石排頭徑1號）

3. 錦薈坊──ULTRAMAN超人體驗館「合作訓練場館」

日期：即日至2月15日

時間：10:00am-10:00pm

地點：錦薈坊三樓（屯門屯隆街1號）

4. 寶怡商場──ULTRAMAN超人體驗館「合作訓練場館」

日期：即日至2月15日

時間：10:00am-10:00pm

地點：寶怡商場（屯門良德街11號）

註：資料以主辦機構最新公布為準

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