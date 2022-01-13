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湖南長沙平流霧繞城【短片】
文章日期：2022年01月13日
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湖南長沙上空出現平流霧。（中新社片段截圖）
湖南長沙上空出現平流霧，遠處建築物隱約可見。（中新社）
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湖南長沙昨日（12日）出現平流霧，霧氣繚繞長沙城區，遠處高樓隱約可見，宛如海市蜃樓。有片睇：
bit.ly/3Go5cXq
（中新社）
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