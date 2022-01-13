年宵市集＋P助、粉紅兔兔打卡位＠元朗YOHO MALL｜新年好去處2022

Kanahei's small animals新春國際美食及精品市集＠元朗YOHO MALL︰粉紅鳥居與巨型粉紅兔兔裝置（圖片由相關機構提供）

元朗YOHO MALL I及II中庭即日起至1月31日舉辦大型年宵市集「Kanahei's small animals新春國際美食及精品市集」，場內逾40攤檔售賣不同新春應節食品及精品，亦設有Kanahei's small animals期間限定店，發售P助與粉紅兔兔限量精品及食品。想打卡的話，有3米高粉紅鳥居、萌爆P助、3米高粉紅兔兔裝置。

此外，YOHO MALL商場主廣場將於1月14日至2月4日設有「一田賀年食品祭」年宵市集，提供多款精選優惠賀年禮品。

Kanahei's small animals新春國際美食及精品市集

日期：即日至1月31日

時間：11:00am-8:00pm

地點：YOHO MALL I及II中庭

一田賀年食品祭

日期：1月14日至2月4日

時間：11:00am-9:00pm

地點：YOHO MALL I L1主廣場

註：資料以主辦機構最新公布為準

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